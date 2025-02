Neuwieder Musikschüler präsentieren ihr Können am 24. Februar

Volles Haus in der Neuwieder Musikschule: Das Konzert anlässlich des Tags der offenen Tür begeisterte zuletzt vor voll besetztem Saal. Mit viel Vorfreude erwarten die Beteiligten nun den nächsten Höhepunkt. Die „Schülerbühne“ lädt am Montag, 24. Februar, in den Kammermusiksaal der Musikschule der Stadt Neuwied. Um 18 Uhr beginnt das Konzert unter dem Motto „Die kleine Bühne für große Talente“.

Musikschülerinnen und -schüler haben dann die Möglichkeit, ihr Können zu präsentieren, ganz gleich, ob jung oder alt, Anfänger oder Fortgeschrittene. So sammeln alle teilnehmenden Talente – mit und ohne Lampenfieber – Bühnenerfahrung vor Publikum. Bereits beim Tag der offenen Tür war der Konzertsaal bis auf den letzten Platz gefüllt, als die jungen Instrumentalisten das Gelernte gekonnt darboten. „Das Konzert hat die Zuhörerschaft wirklich begeistert. Großartig, was die jungen Musikerinnen und Musiker hier gezeigt haben. Das erreicht man nur mit viel Fleiß und Spaß an der Musik. Ein herzliches Dankeschön an die engagierten Lehrerinnen und Lehrer für die tolle Unterstützung“, schwärmt Bürgermeister Peter Jung von dem unterhaltsamen Vormittag.

Die „Schülerbühne“ freut sich auf zahlreiche Gäste, die sich von der Vielfalt und dem Talent der Musizierenden begeistern lassen. Der Konzertbesuch ist kostenfrei und eine Anmeldung nicht erforderlich. Veranstaltungsort ist der Kammermusiksaal, Raum 317, der Musikschule Neuwied, Heddesdorfer Straße 33.

Zum Bild: Bereits am Tag der offenen Tür wussten die musikalischen Talente an Tasten und Saiten zu begeistern.