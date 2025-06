Anmeldungen sind ab sofort möglich

Lahnstein. Modebegeisterte, Schnäppchenjäger und kreative Köpfe aufgepasst: Am Samstag, 30. August 2025 verwandelt sich das Jugendkulturzentrum Lahnstein (JUKZ) wieder in ein buntes Paradies aus Kleidung, Accessoires und Selbstgemachtem. Die beliebte Klamottenbörse, die ehemals als „Mädchenflohmarkt“ bekannt war, präsentiert sich nun geschlechtsneutral und offen für alle – ganz im Sinne von Vielfalt und Miteinander.

Von 12:00 bis 16:00 Uhr heißt es: stöbern, anprobieren, feilschen und fündig werden! Ob trendige Secondhand-Teile, ausgefallene Einzelstücke, stylische Schuhe oder liebevoll handgemachte Produkte – hier findet jeder etwas, das das Modeherz höherschlagen lässt. Und das Beste: Der Eintritt ist frei!

Wer selbst verkaufen möchte, kann ab 14 Jahren für nur 10,00 Euro Standgebühr einen Stand anmelden Eine tolle Gelegenheit, um aussortierte Lieblingsteile an neue Besitzer weiterzugeben oder eigene Kreationen zu präsentieren.

Anmeldungen und Infos gibt es direkt beim JUKZ Lahnstein, Wilhelmstraße 59, telefonisch unter 02621 914-602 oder per Mail an jukz@lahnstein.de. Aufgrund der Sommerferien werden Anmeldungen und Rückfragen vorzugsweise per Mail entgegengenommen.

Ob mit Freunden auf Schnäppchenjagd oder als Verkäufer mit eigenem Stand – die Klamottenbörse bietet eine kreative Plattform, bei der Mode, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Vorbeikommen lohnt sich!

Auch in diesem Jahr kann im JUKZ wieder nachhaltig geshoppt werden (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein)