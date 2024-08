Der Übergang von der Kita in die Grundschule markiert für viele Kinder einen der spannendsten und am meisten herbeigesehnten Zeitpunkte in ihren noch jungen Leben. Überaus spannend und oftmals herausfordernd ist diese Zeit aber auch für die Eltern. Sie wollen wissen, was auf sie und ihre Kinder zukommt und möchten darauf vorbereitet sein, ihren Nachwuchs bestmöglich bei den ersten Schritten in der Schule zu unterstützen. Um alle hierbei aufkommenden Fragen zu beantworten und Sorgen zu zerstreuen, hat die Kita-Sozialarbeit der Stadt Neuwied alle Eltern der Kinder, die im kommenden Jahr eingeschult werden sollen, zu einem Informationsabend eingeladen.

Im Amalie-Raiffeisen-Saal der vhs beantworteten sie gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern aus Kitas, Grundschulen, Schulsozialarbeit sowie Schul- und Gesundheitsamt die Fragen der 80 anwesenden Familien. Im Fokus standen unter anderem der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kitas, die Bedeutung der Schulreife und die Unterstützung der Eltern. Außerdem wurden die Aufgaben der Schulsozialarbeit, die Schulbuchausleihe, das Bildungs- und Teilhabepaket sowie Ganztagsbetreuungsangebote vorgestellt. Alle Erziehungsberechtigten, die den Informationstermin nicht wahrnehmen konnten, können alle wichtigen Informationen auch nachträglich online unter www.up2date-neuwied.de/elterninfoveranstaltung-fit-fuer-den-uebergang abrufen.

Bildunterschrift:

Machten die Eltern der angehenden Neuwieder Schulneulinge gemeinsam „fit für den Übergang“ (v. l. n. r.): Schulsozialarbeiterin Eva Wahl, Kita-Leiter Chris Schaell, Kita-Sozialarbeiterin Viktoria Nachtigall, Grundschulleiterin Ina Mang, Schulamtsleiterin Sandra Thannhäuser und Sabrina Bläser aus dem städtischen Jugendamt.

Foto: Vanessa Meier