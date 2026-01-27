Ehrenamtliche können sich beim Neuwieder KiJub melden

Kinder und Jugendliche, die in Neuwied aufwachsen, haben beim besten Willen keinen Grund, sich zu beschweren. Die einzige Kinderfreundliche Kommune in Rheinland-Pfalz lässt die jungen Menschen der Stadt bei vielen Fragen zu Wort kommen und bietet ihnen eine große Bandbreite an spannenden Freizeitaktivitäten. Dazu gehören auch die Kindertreffs, die vom städtischen Kinder- und Jugendbüro (KiJub) in diversen Stadtteilen organisiert werden und einmal in der Woche nachmittags für kreativen und geselligen Freizeitspaß sorgen.

Dafür, dass in den Kindertreffs alles rund läuft, sorgen neben den hauptamtlichen Kräften des KiJub auch ehrenamtliche Mitarbeitende, die während der Treffzeiten als Ansprechpersonen vor Ort sind. Im Kindertreff Gladbach wird ab sofort zusätzliche tatkräftige Unterstützung benötigt. Gesucht werden Inhaberinnen und Inhaber der JuLeiCa oder Personen, die sich in der Ausbildung oder im Studium im sozialen Bereich befinden – für ihre Mitarbeit erhalten sie eine Aufwandsentschädigung im Rahmen der Übungsleiterpauschale. Interessierte können sich ab sofort per E-Mail an scaratiola@neuwied.de oder telefonisch unter 0162/2596659 an Stefan Caratiola wenden.

Der Gladbacher Treff richtet sich an Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren und bietet diesen immer mittwochs zwischen 16 und 18 Uhr einen Raum zum Spielen, Sport treiben, Freunde treffen, Basteln und zum miteinander ins Gespräch kommen. Weitere Informationen zum Kindertreff Gladbach sind online unter www.up2date-neuwied.de/kindertreff-gladbach erhältlich.