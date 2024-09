Steffen mag keine Tiere, kann nichts mit ihnen anfangen und doch zieht auf einmal der kleine schwarze Kater bei ihm ein. Durch den Kater lernt Steffen auch den 8-jährigen Tom kennen, der einige Stockwerke über ihm wohnt und dringend einen Freund zum Kuscheln braucht. So entsteht nicht nur eine menschliche Freundschaft unter den neuen Katzenliebhabern, sondern auch eine katerische Freundschaft.

Katerich Herr Mauzerisch – Eine katerische Freundschaft, Katharina Göbel und Marla Backendorf, illustriert von Volkmar O Döring, ISBN 9783910345041, freigeistrPR, 128 Seiten, 14,95 Euro

Mit der Neuerscheinung “Katerich Herr Mauzerisch – Eine katerische Freundschaft” werden vor allem kleine Katzenliebhaber ans Lesen herangeführt und tun damit noch Gutes. Denn mindestens 1 Euro pro verkauftes Buch geht an das Katzenhaus des Koblenzer Tierheim.

Veranstaltungshinweis:

Am Sonntag, 29. September, um 15 Uhr, findet die erste Lesung aus dem Kinderbuch im Koblenzer Tierheim statt. Um Anmeldung an veranstaltung@tierheim-koblenz.de , 10 Euro Anmeldegebühr, wird gebeten. Von 14 bis 17 Uhr ist an diesem Tag auch das Pfötchen-Café geöffnet das für alle Besucher ein Kaffee und Kuchen-Angebot bereithält.