Kinderbetreuung in Koblenz durch freie Träger weiterhin sichergestellt

Bürgermeisterin Marie-Theres Hammes-Rosenstein und Vertreter der konfessionellen Träger von Kindertageseinrichtungen haben bestehende Vereinbarungen zur Erstattung von Sachkosten und Personalkostenzuschüssen verlängert. Diese Vereinbarungen geben beiden Seiten Planungssicherheit und sind Ausdruck der gemeinsamen Verantwortung der Vertragspartner. „Sie tragen dazu bei, dass den Koblenzer Kindern auch weiterhin ein vielfältiges Angebot an Kindertagesstätten zur Verfügung steht und der Anspruch auf Betreuung, Bildung und Erziehung qualitativ und quantitativ erfüllt werden kann“, machte die Bürgermeisterin deutlich. Sie freut sich über die Trägervielfalt in Koblenz und es ist ihr besonders wichtig, dass die konfessionellen Träger wesentliche gesellschaftliche Werte vermitteln. „Kinder erhalten in der Kita eine wichtige Prägung, die für das ganze Leben fortwirkt“, ist Hammes-Rosenstein sicher.

Die Vertragspartner der Stadt Koblenz loben die gute Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Koblenz. „Wir fühlen uns als Partner ernst genommen“, brachte es Willi Kaspari von der Kita gGmbH auf den Punkt und Martin Reiff vom Ev. Kirchengemeindeverband dankte namentlich der scheidenden Jugendamtsleiterin Elvira Unkelbach für den vertrauensvollen Umgang miteinander.

Nach dem Kindertagesstättengesetz (KitaG) sind die laufenden Sachkosten einer KiTa, dazu zählen etwa Mieten, Gebäudenebenkosten oder Kosten für pädagogisches Arbeitsmaterial vom Träger aufzubringen. Um die Träger dabei zu unterstützen und um die plurale Trägerlandschaft in Koblenz zu erhalten, werden regelmäßig im Rahmen von Einzelvereinbarungen Sachkostenzuschüsse gewährt. Die aktuelle Regelung galt bis zum 31.12.2016. Die neue Vereinbarung knüpft ab 01.01.2017 nahtlos daran an.

Zu den Personalkosten erhalten die freien Träger ebenfalls gesetzlich festgelegte Zuschüsse. Dem Jugendamt als Gesamtverantwortlichem für die Sicherstellung des Kinderbetreuungsangebotes kommt hierbei eine Fehlbetragsausgleichspflicht zu. Dazu wurden in Koblenz entsprechende Rahmenvereinbarungen geschlossen, um mit Ausgleichszahlungen den kirchlichen Trägern eine sichere Finanzierungsplanung zu gewährleisten. Zum Jahresbeginn 2017 greifen neue Sparbeschlüsse der kirchlichen Träger, so dass neuerliche Verhandlungen geführt worden sind, deren positive Ergebnisse nun beiderseitig unterschrieben werden konnten.

In der Stadt Koblenz gibt es derzeit rund 4.700 Plätze in 65 Kindertagesstätten. Die Stadt selbst betreibt vier Kitas, 45 sind in katholischer und 10 in evangelischer Trägerschaft. Die verbleibenden 16 Kitas sind in freier Trägerschaft.

Das Foto zeigt v.l.: Martina Schüller (Leiterin des Amtes für Jugend, Familie, Senioren und Soziales), Martin Reiff (Ev. Kirchengemeindeverband), Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein, Martina Best-Liesenfeld (Caritasverband), Pfarrer Eric Condé, Willi Kaspari (Kita gGmbH) und Elvira Unkelbach (Jugendamtsleiterin).

veröffentlicht am: 16.01.2017