Kinder-Lesung in der Stadtbibliothek: „Die drei ??? und der gefiederte Schrecken“

Die Buchreihe „Die drei Fragezeichen“ begeistert seit 1968 ihre Leser in Deutschland. Die Krimis mit den Detektiven Justus, Peter und Bob ziehen immer neue Generationen in ihren Bann. Christoph Dittert ist einer der Autoren der Kultreihe. Er liest aus seinem Buch „Die drei ??? und der gefiederte Schrecken“ vor.

Was hat es mit dem seltsamen Vogelwesen auf sich, das angeblich in Mr. Farings Garten gesehen wurde? Und warum will jemand dessen riesige Aquarien zerstören? Als sich die Ereignisse überschlagen, können die drei Detektive beweisen, was in ihnen steckt. Auch dieses Mal haben die Detektive wieder ein mysteriöses Rätsel zu lösen. Die drei ??? stehen schon am Anfang vor vielen offenen Fragen, die es zu lösen gilt.

Die Lesung im Rahmen der Koblenzer Jugendbuchwoche beginnt am Samstag, 19.11.2016 um 15 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Einlasskarten gibt es bereits jetzt in der Kinder- und Jugendbibliothek im 4. OG der Stadtbibliothek Koblenz.

www.stb.koblenz.de

veröffentlicht am: 10.11.2016