Mittwoch ist Kinotag – das weiß in Neuwied eigentlich jeder. Schließlich liefert das Programmkino „Minski“ bereits seit zwei Jahrzehnten jeden Mittwoch feinste Kinounterhaltung und ist dafür schon vielfach ausgezeichnet worden. Jeden ersten Mittwoch des Monats lohnt es sich sogar gleich doppelt in Neuwied ins Kino zu gehen. Dann steht neben dem normalen Minski nämlich auch das Kinder-Kino auf dem Programm. Auch im Sommer bringen das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, das Minski-Team und der Filmbetrieb Weiler wieder fantastische Helden auf die große Leinwand des Metropol-Kinos.

Dass Fernweh wirklich jeden packen kann, zeigt sich am 5. Juni im Janosch-Klassiker „Oh, wie schön ist Panama“. Am Fluss finden der kleine Tiger und der kleine Bär eine Kiste mit der Aufschrift „Panama“. Aus dieser duftet es so paradiesisch nach Bananen, dass sich die beiden besten Freunde kurzerhand dazu entschließen, dieses Panama zu suchen. Auf der langen Reise treffen sie viele interessante Leute, erleben eine Menge Abenteuer und gelangen schließlich zur Erkenntnis, dass es zu Hause doch am schönsten ist.

Stell dir vor, dein Vater wäre ein echter Superheld. Richtig cool oder? Die 11-jährige Hedvig sieht das ein wenig anders, schließlich wird von ihr erwartet, eines Tages in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Dabei ist sie sich überhaupt nicht sicher, ob sie das Zeug zur Superheldin hat. In „Sowas von Super!“ stellt sich am 3. Juli heraus, dass auch Superhelden nur Menschen sind.

Die Dschungeltruppe ist ein bunter und leicht schräger Haufen, der gemeinsam auf den Urwald aufpasst. Als plötzlich Flugzeuge pinkes Pulver über dem Dschungel versprühen, stellt sich schnell heraus, dass ihre Heimat in Gefahr ist, denn: Das Pulver ist hochexplosiv, wenn es mit Flüssigkeit in Berührung kommt und die Regenzeit steht kurz bevor. Am 7. August begeben sich die „Dschungelhelden auf Weltreise“, um ihre Heimat vor den bösen Plänen des tückischen Bibers zu retten.

Kinokarten sind bequem über die Online-Buchung mit Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de oder an der Kinokasse erhältlich. Die Eintrittskarten kosten für Kinder 4 Euro, für Erwachsene 6 Euro. Alle Vorstellungen beginnen um 16 Uhr im Metropol Kino, Heddesdorfer Straße 2, Neuwied. Nähere Informationen gibt es beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied per Mail an kijub@neuwied.de oder telefonisch unter der 02631 802 174.