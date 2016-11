Kind in der Hohenzollernstraße von Pkw erfasst – Junge läuft weg

Koblenz (ots) – Am Mittwoch, 09.11.2016, kam es gegen 13.25 Uhr in der Hohenzollernstraße in Koblenz zu einem Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin war aus Richtung Friedrich-Ebert-Ring kommend, in Richtung Bahnhof unterwegs. In Gegenrichtung hatte sich vor der Ampel zur Roonstraße ein Stau gebildet. Plötzlich lief ein Junge, von links kommend zwischen zwei dieser Fahrzeuge hindurch und wurde von dem Pkw der Frau erfasst. Der Junge stürzte zu Boden. Als die Frau ihn fragte, ob er verletzt sei und sie einen Krankenwagen oder seine Eltern anrufen solle, stand er auf, sagte „es sei nichts passiert“ und lief in Richtung Bahnhof davon. Der Junge war etwa 140 cm groß, schlank und hatte kurze schwarze Haare. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Koblenz, Telefon: 0261-1031, in Verbindung zu setzen.

veröffentlicht am: 10.11.2016