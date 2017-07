Keramikskulpturen am Kurfürstlichen Schloss in Koblenz gestohlen

Koblenz (ots) - Am Freitag, 21.07.2017 wurden zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr zwei Keramikskulpturen aus dem Lennègarten hinter dem Kurfürstlichen Schloss in Koblenz gestohlen. Bei den Skulpturen handelt es sich um die Keramiken "Fette Beute" (Fische) und "Wir halten zusammen" (Pinguine) in einem Wert von je 1000.- Euro. Beide waren auf Metallständern verschraubt. Mit der Skulptur "Wie halten zusammen" wurde auch der schwere und rund 160 cm hohe Metallständer gestohlen. Es handelt sich um Unikate, die im Rahmen der Ausstellung "Unter freiem Himmel", der Handwerkskammer Koblenz präsentiert werden. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, Telefon: 0261-1031. Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 25.07.2017