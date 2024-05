Drei angehende Fachinformatiker für Systemintegration, ein zukünftiger Verwaltungsfachangestellter und fünf Anwärter im dritten Einstiegsamt haben eins gemeinsam: Sie starten im Sommer bei der Stadtverwaltung Neuwied als Studierende und Auszubildende in einen spannenden neuen Lebensabschnitt. Komplettiert wird die Runde der „Neuen“ durch zwei Studentinnen im dualen Bachelor-Studiengang „Kinder- und Jugendhilfe“. Den bietet die Stadt im Allgemeinen Sozialen Dienst und im Kinder- und Jugendbüro in Zusammenarbeit mit der Hochschule Koblenz zum ersten Mal an.

Auf Einladung von Ausbildungsleiterin Patricia Bresgen kamen die „Zukünftigen“ schon vor offiziellem Beginn zu einem Kennenlern-Tag ins Verwaltungsgebäude. Mittlerweile schon traditionell bietet das Treffen in lockerer Atmosphäre und bei kurzweiligen Spielen die Gelegenheit, sich mit zukünftigen Ausbilderinnen und Ausbildern und der Jugend- und Auszubildendenvertretung auszutauschen, mit Oberbürgermeister Jan Einig, Bürgermeister Peter Jung und Beigeordnetem Ralf Seemann zu sprechen und Personalratsvorsitzenden Jörg Hergott sowie Personalamtsleiter Holger Trende kennenzulernen. So werden eventuelle Berührungsängste abgebaut und die Wartezeit verkürzt, bis es dann im Juli und August losgeht.

Foto: (Stadt Neuwied/Melanie Lange)