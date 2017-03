Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Vallendar

Koblenz (ots) – Durch einen Rauchmelder wurden die Bewohner in einem Mehrfamilienhaus in der Vallendarer Burgstraße in der Nacht zum Sonntag geweckt. Diese stellten sofort einen Brand im Keller des Hauses fest und informierten die Polizei. Beim Eintreffen der Streife befanden sich noch zwei Personen im Obergeschoss, die das Haus zunächst nicht verlassen konnten. Die fast gleichzeitig eintreffende Feuerwehr rettete dann auch diese Zwei und löschte den Brand im Keller. Insgesamt atmeten 13 Menschen die entstandenen Rauchgase ein und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Nach ersten Feststellungen dürfte kein Gebäudeschaden entstanden sein. Die eingesetzten Feuerwehrleute stellten fest, dass in dem Kellerraum, in dem es brannte, Müll gelagert war.

Fundierte Erkenntnisse zur Brandursache und zu den Schäden kann die Kriminalpolizei allerdings erst im Laufe des Sonntags machen, wenn das Haus wieder begehbar ist und die Ermittlungen aufgenommen werden können.

veröffentlicht am: 28.02.2017