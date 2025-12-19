Festveranstaltung am 25. Januar im Görreshaus Koblenz zu Ehren des 250. Geburtstages von Joseph Görres

Koblenz, Dezember 2026 – Anlässlich des 250. Geburtstages des bedeutenden Publizisten Joseph Görres lädt der Katholische Leseverein Koblenz am 25. Januar 2026 zu einer besonderen Festveranstaltung in das Görreshaus Koblenz ein. Dieses imposante Gebäude inmitten der Koblenzer Altstadt wurde einst als Vereinshaus errichtet und bis 1972 als solches genutzt. Die Auszeichnung „Goldenes Deutsches Eck“ wird zum zweiten Mal vergeben und erstmals in drei Kategorien verliehen. Der Preis macht soziales, kulturelles und regionales Engagement sichtbar und würdigt dessen besondere Bedeutung.

Auszeichnung für herausragendes Lebenswerk: Peter Maffay

In der Kategorie „Besonderes Lebenswerk“ wird Peter Maffay geehrt. Der Musiker, der sich seit Jahren sowohl mit der Tabaluga Kinderstiftung als auch der Peter Maffay Stiftung für benachteiligte Kinder einsetzt, erhält die Auszeichnung für sein umfassendes, gesellschaftlich wirksames Engagement und sein musikalisches Lebenswerk. Maffay spendet den mit der Ehrung verbundenen Scheck an die Stiftungen zurück – ein Zeichen gelebter Verantwortung.

Der Sonderpreis wird dem Nachwuchsschauspieler Julius Weckauf verliehen. Der 17-Jährige erlangte deutschlandweite Bekanntheit durch seine Darstellung des jungen Hape Kerkeling in „Der Junge muss an die frische Luft“. Zuletzt überzeugte er unter anderem in „Catweazle“ sowie in den Kinofilmen der „Die drei ???“-Reihe. Gewürdigt wird ein junger Künstler, der mit seinen Rollen Werte wie Menschlichkeit, Authentizität und Lebensfreude transportiert und trotz seines frühen Karrierebeginns bereits eine bemerkenswerte Präsenz im deutschen Film zeigt.

In der Kategorie „Regionale Persönlichkeiten“ wird Matthias Nester, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Koblenz, ausgezeichnet. Nester engagiert sich seit vielen Jahren nachhaltig in der Region und unterstützt vor allem soziale und kulturelle Projekte. Der Leseverein hebt damit eine Persönlichkeit hervor, deren Wirken Koblenz und Umgebung maßgeblich stärkt.

Ein Preis mit klarer sozialer Ausrichtung

Der Katholische Leseverein Koblenz versteht sich als christlich und sozial geprägter Zusammenschluss. „Wir wollten bewusst einen Preis stiften, der soziales Handeln würdigt und sichtbar macht“, betont der Vorstand. Die Preisverleihung fand das letzte Mal noch im Rahmen der vereinseigenen Karnevalssitzung statt – ein Vorhaben, das sich jedoch als wenig geeignet erwies. Daher wird die Ehrung künftig von der Sitzung getrennt und 2026 sinnvoll in die Festveranstaltung zu Ehren Joseph Görres’ eingebettet.

Die Preisträger für 2026 wurden nach einem sorgfältigen Auswahlprozess bestimmt. Auch die Laudatorinnen und Laudatoren, die die Ehre haben, die Preise an die Preisträger zu übergeben sind hochkarätig besetzt:

Bettina Böttinger (Fernsehmoderatorin),

Otto Waalkes (Komiker und Schauspieler) und Ulrike Mohrs (Bürgermeister Koblenz)

sowie

David Langner (Oberbürgermeister Koblenz)

Durch das vielseitige Programm führen die beiden Moderatoren Bettina Böttinger und Felix Leßmeister, Sitzungspräsident des Vereins. Als Ehrengäste haben Ministerpräsident Alexander Schweitzer, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Katharina Barley, Sozial- und Arbeitsministerin Dörthe Schall, CDU-Ministerpräsident-Kandidat Gordon Schnieder sowie Gründer der Fly & Help Stiftung Reiner Meutsch ihr Kommen zugesagt.

Nach der Veranstaltung im Januar möchte der Vorstand die bisherigen Erfahrungen auswerten und über die zukünftige Weiterentwicklung des Preises beraten.

Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

