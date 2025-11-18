Die Beratungsstelle Frau & Beruf bietet in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz am Mittwoch, 03. Dezember von 10 bis 17 Uhr kostenfreie Einzelberatungen rund um das Thema berufliche Weiterentwicklung an.

Von 10-13 Uhr findet die Beratung vor Ort in den Räumen der Stadtverwaltung Koblenz statt (Rathausgebäude I, Willi-Hörter-Platz 1, 56068 Koblenz, EG, Raum 007). Daran schließen sich die Onlinetermine.

Für beide Formate wird vorab um Anmeldung gebeten, damit ein reibungsloser Beratungsablauf gewährleistet ist. Die Termine können telefonisch unter der Nummer 0261 / 96 37 6247 oder per E-Mail an buero@neuekompetenz.de vereinbart werden. Für die Online-Beratungen wird vorab ein persönlicher Einwahllink vergeben.

Gemeinsam mit regionalen Partner:innen engagiert sich Frau & Beruf für eine lebendige, gesunde Balance zwischen Privat- und Berufsleben. Vor allem für (angehende) Fach- und Führungsfrauen ist eine gesicherte Kinderbetreuung und ausreichend Zeit zur Vorbereitung die Voraussetzung zur Umsetzung beruflicher Ziele. Angeboten werden eine umfassende Berufsberatung, zielgerichtete Tools für den beruflichen Erfolg, Best Practice-Tipps und individuelles Coaching für die eigene Karriere. Keine Idee ist zu klein oder groß. Keine Frage zu banal. Die Beratungsstelle steht für Unabhängigkeit und Vertraulichkeit.

Weitere Informationen finden sich auch unter www.neuekompetenz.de

Das Angebot wird gefördert vom Europäischen Sozialfonds+, Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration RLP und Familie & Beruf e.V.