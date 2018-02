Karnevalswochenende – Veranstaltungen auf den Plätzen in Koblenz – Zugstrecke des Rosenmontagsumzuges

Mit Beginn des Straßenkarnevals an Schwerdonnerstag, den 08. Februar 2018, findet die Schwerdonnerstagsparty der Fa. Op den Camp Eventcatering nicht mehr wie gewohnt auf dem Jesuitenplatz, sondern auf dem Münzplatz, statt. Ab 11.11 Uhr startet hier die Party mit dem bereits vom Jesuitenplatz bekannten DJ und endet um 20:00 Uhr. Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei.

Aufgrund von erhöhten Sicherheitsanforderungen war eine Verlegung der Lokalität notwendig. Am Rosenmontag findet dort nun auch die „AKK-After Zuch Party“ mit DJ „Torty de Banana“ statt.

Am Freitag, den 09. Februar 2018 startet die Erstürmung der Bundeswehr mit einem Biwak am Deutschen Eck, ab 13:00 Uhr. Gegen 15:00 Uhr finden dann die eigentlichen Kampfhandlungen am Bundesbehördenhaus statt. Hiernach schließt sich nahtlos die Erstürmung des Rathauses mit Entführung des Stadtoberhauptes samt Generalität und Präsident des BAAINBW zum Münzplatz an. Auf dem Münzplatz erklärt der Oberbürgermeister dann die offizielle Kapitulatio, die dann bis 20:00 Uhr noch gefeiert werden kann. Auch hierzu wird kein Eintritt erhoben.

Am Rosenmontag den, 12. Februar 2018 geht der Straßenkarneval in seine Hochphase über. Ab 10:00 Uhr geht die Party auf dem Münzplatz wieder los! Mit Start des Rosenmontagszuges um 12:11 Uhr, schlängelt sich der närrische Lindwurm durch die Straßen von Koblenz (siehe anliegenden Zugweg). Nach dem Zug sind alle Närrinnen und Narren zur „After Zuch Party“ auf den Münzplatz eingeladen. Der Eintritt auch hierzu ist frei. Es kann bis 22:00 Uhr gefeiert werden.

Gäste sind zu allen Veranstaltungen herzlich willkommen.

Quelle: AKK

Der Koblenzer Rosenmontagsumzug 2018 in Zahlen:

Zugteilnehmer = 4.569 Personen

Aufstelllänge des Zuges = 2.479 Meter

Zuggruppen = 14

Zugnummern = 94

Fußgruppen = 92

Marketenderwagen = 35

ROMO-Wagen = 50

Kanonenzüge = 9

Musikkapellen = 22

Zuglänge (Wegstrecke) = 5.000 Meter

Laufzeit = 2 Stunden und 30min

veröffentlicht am: 05.02.2018