Karnevalsgeschichten in den Koblenzer Stadtteilbüchereien

Für alle kleinen Zuhörer ab vier Jahren bieten die Stadtteilbüchereien der Stadtbibliothek Koblenz in der Karnevalszeit ganz besondere Vorlesestunden an. Es werden lustige Geschichten vorgelesen und alle Kinder dürfen gerne in Verkleidung kommen!

Vorgelesen wird an folgenden Tagen:

am Donnerstag, 1. Februar 2018 im 15 Uhr in der Stadtteilbücherei Horchheim, (Grundschule, Kirchstraße 8)

am Montag, 5. Februar 2018 um 16 Uhr in der Stadtteilbücherei Karthause (Grundschule Neukarthause, Zwickauer Str. 23 (Seiteneingang)) und

am Dienstag, 6. Februar 2018 um 15 Uhr in der Stadtteilbücherei Pfaffendorfer Höhe (Grundschule

Wilhelm-Leuschner-Straße 24).

Es handelt sich um ein kostenloses Angebot, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Infos zur Stadtbibliothek Koblenz im Internet unter www.stb.koblenz.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 22.01.2018