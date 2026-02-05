Am Mittwoch, den 11. Februar, heißt es auch in der Stadtteilbücherei Pfaffendorfer Höhe „Kowelenz Olau!“. Dann lädt das Bibliotheksteam zusammen mit Kathrin Stolle alle Kinder zur karnevalistischen Vorlesestunde mit anschließendem Basteln ein.

Vorgelesen wird die Geschichte „Der ganz geheime Scheunenball“ von Michael Flaig. Zum Ball verkleiden sich die Tiere und treffen sich in Bauer Tietges Scheune, um Karneval zu feiern.

Um ebenfalls Karneval zu feiern, sind alle Kinder bei der Vorlesestunde um 16 Uhr in der Stadtteilbücherei Pfaffendorfer Höhe in der Balthasar-Neumann-Grundschule (Carlo-Mierendorff-Straße 2) herzlich willkommen. Anschließend wird gemeinsam gebastelt.

Wer mag, kann gerne im Kostüm kommen. Die Veranstaltung dauert etwa eine Stunde, die Teilnahme ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.