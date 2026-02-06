Im Rahmen des diesjährigen Karnevals-Wochenendes (Schwerdonnerstag, 12. Febraur, bis Rosenmontag, 16. Februar) werden die Zeiten, in denen die Einfahrt in die Altstadt möglich ist, vorübergehend angepasst. Dies hat zur Folge, dass die Poller-Anlagen in der Koblenzer Altstadt teils zu geänderten Zeiten hochfahren.

Am Schwerdonnerstag, 12. Februar, endet die erste Andienungszeit um 10 Uhr. Die zweite Andienungszeit entfällt. Am Freitag, 13. Februar, entfällt die zweite Andienungszeit. Am Samstag, 14. Februar, gibt es keine Einschränkungen. Ebensowenig wie am Sonntag, 15. Februar. Am Rosenmontag, 16. Februar, endet die erste Andienungszeit um 10 Uhr. Die zweite Andienungszeit entfällt.

Das Befahren des Platzes „Am Plan“, sowie die der am Platz gelegenen privaten Stellplätze, ist zu den nachfolgenden Zeiten ohne Ausnahme nicht möglich – also auch nicht für Anwohnerinnen und Anwohner: Am Schwerdonnerstag, 12. Februar, in der Zeit von 10 bis 22 Uhr, am Freitag, 13. Februar, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr und am Rosenmontag, 16. Februar, in der Zeit von 10 Uhr bis 22 Uhr.