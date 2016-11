Kandidatinnen und Kandidaten gesucht – Anfang Dezember wird der Koblenzer Jugendrat 2017/2018 gewählt

(Pressemeldung des Kinder- und Jugendbüros Koblenz) Mitdenken – Mitreden – Mitbestimmen – das ist das Motto, unter dem der Jugendrat auch in den Jahren 2015/2016 erfolgreich gearbeitet hat. Jetzt rufen die Mitglieder dazu auf, dass sich neue Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stellen.

Der „neue“ Jugendrat – das werden elf 10-13jährige Jungen und Mädchen und elf 14-17jährige Jugendliche sein, die in ständigem Kontakt mit Politik und Verwaltung die Interessen der minderjährigen Einwohner vertreten.

Alle Schängel zwischen 10 und 17 Jahren haben – unabhängig von ihrer Nationalität – das Recht, die Koblenzer Jugendvertretung zu wählen. So wie die Erwachsenen den Stadtrat wählen, wird auch der Jugendrat in allgemeiner, freier, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl stattfinden. Fast 7.000 Kinder und Jugendliche werden Ende November von der Stadt eine Wahlbenachrichtigung erhalten. Wahllokale werden in allen weiterführenden Schulen und im Kurt-Esser-Haus eingerichtet.

Jede Person, die wählen darf, ist aber auch eine Person, die selbst gewählt werden und mitmachen kann, um im Jugendrat Ideen und Anregungen für die Jugendfreundlichkeit von Koblenz einzubringen. Man muss nicht jemand sein, der Reden halten kann wie ein Politiker, sondern jemand, der engagiert ist und mit anderen Jugendlichen zusammen etwas bewegen möchte, das kann man auch schon als Fünftklässler.

Der „alte“ Jugendrat, der sich Ende des Jahres verabschiedet, blickt auf erfolgreiche Veranstaltungen wie das Jugendforum zum neu gewählten Landtag, das Flüchtlingspatenschafts-Projekt „Koblenz für alle Schängel“, den Besuch in Berlin beim Bundestagsmitglied Detlev Pilger uvm. „Der Jugendrat wird in Koblenz sowohl von den Politik, als auch von den Menschen in der Verwaltung ernst genommen!“ sagt Lena Adams (17 Jahre, Vorsitzende). „Der Stadtrat sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung hören uns zu und diskutieren mit uns gemeinsam, wie man unsere Vorschläge umsetzen kann. Natürlich kann nicht jeder Vorschlag genau so wie von uns gedacht, umgesetzt werden, aber wir freuen uns, wenn wir auf die Gestaltung unserer Lebenswelt Einfluss!“. Um beim Beispiel zu bleiben: Am Anfang der Wahlperiode hat sich der Jugendrat dafür stark gemacht, „Pfandringe“ in Koblenz versuchsweise anzubringen. Nach den Diskussionen in den zuständigen Gremien geht es jetzt an die Umsetzung. Über die Arbeitsweise des Jugendrates in öffentlichen Sitzungen im Rathaus sowie in kleineren Arbeitsgruppen und die Projekte geben Jugendratsmitglieder gerne persönlich Auskunft, man kann ausführlich nachschauen auf der Homepage www.jugenrat-koblenz.de oder im Kinder- und Jugendbüro im Kurt-Esser-Haus vorbei schauen. Formulare für die Bewerbung erhält man von Jugendratsmitgliedern in den Schulen, im Kinder- und Jugendbüro, beim Wahlamt und man kann sie von der Homepage www.jugendrat-koblenz.de herunterladen und selbst ausdrucken.

Meldeschluss für Kandidierende ist Donnerstag, 17. November 2016, 18:00 Uhr. Wahl: 08./09. und 12./13. Dezember 2016 (Donnerstag bis Dienstag) Der amtierende Jugendrat freut sich über viele neue Kandidatinnen und Kandidaten!

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 04.11.2016