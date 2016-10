Kanalsanierung „Simmerner Straße 2. Bauabschnitt“

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung saniert den Mischwasserkanal in der Simmerner Straße im Stadtteil Karthause. Entlang der Simmerner Straße wird an zwei Bereichen gearbeitet: In der Anliegerstraße zwischen Ahornweg und Birkenweg sowie auf der stadteinwärts führenden Spur zwischen Karthäuserhofweg und Hausnummer 68 (Simmerner Straße).

Die Sanierung erfolgt in geschlossener Bauweise durch Einbringen und Aushärten von harzgetränkten Synthesefaserschläuchen. Durch dieses Sanierungsverfahren sind keine Erdarbeiten erforderlich.

Die Liner werden ab Mittwoch 02.11. bis zum 04.11.2016 eingebaut. Vom 14. bis zum 25.11.2016 werden die abschließenden Arbeiten durchgeführt.

Zwischen Ahorn- und Birkenweg wird keine Verkehrsführung aufgebaut. Für die Arbeiten im Bereich zwischen Karthäuserhofweg und Simmerner Straße 68 wird die Baustelle durch Baken von der Fahrbahn getrennt.

Die Grundstücke können jederzeit angefahren werden.

Die Stadtentwässerung bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

veröffentlicht am: 18.10.2016