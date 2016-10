Kanalsanierung „Mayener Straße“

Die Koblenzer Stadtentwässerung saniert ab Mitte Oktober den Mischwasserkanal in der Mayener Straße im Stadtteil Lützel. Die Sanierungsarbeiten, die etwa fünf Monate dauern, sind in 3 Abschnitte aufgeteilt. Abschnitt 1 und 3 befinden sich im Einmündungsbereich der Karl-Russel-Straße in die Mayener Straße und der Abschnitt 2 ist am Übergang der Mayener Straße in den Langemarckplatz.

Die Sanierung erfolgt in geschlossener Bauweise durch Einzug und Aushärtung von harzgetränkten Glasfaserschläuchen. Durch dieses Sanierungsverfahren sind keine Erdarbeiten erforderlich. Die Sanierung erfolgt in einzelnen Abschnitten und besteht aus Vor-, Haupt-, und Nachsanierung. Aufgrund der teilweise erheblichen Aushärtungs- und Entspannungszeiten von bis zu 14 Tagen ist die Baustelle nicht durchgehend besetzt.

Während der Sanierungsarbeiten wird im Bereich der Mayener Straße jeweils eine Fahrbahn eingezogen. Für die Arbeiten am Langemarckplatz ist es erforderlich die Abfahrt Lützel für die Zeit des Schlauchlinereinbaus vorübergehend zu sperren. Die Sperrung wird ca. einen Tag dauern. Der genaue Termin der Sperrung wird noch bekannt gegeben.

Die Stadtentwässerung Koblenz bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 10.10.2016