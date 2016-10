Kanalsanierung „Konrad-Adenauer-Ufer, 1. Bauabschnitt“

Die Koblenzer Stadtentwässerung beabsichtigt einen Teil des Mischwasserkanals am Konrad-Adenauer-Ufer zwischen der Stresemannstraße und der Rheinstraße zu sanieren.

Die Sanierung erfolgt in geschlossener Bauweise durch Einzug und Aushärtung von harzgetränkten Faserschläuchen. Zum Einzug der Faserschläuche wird die Fahrbahn des Konrad-Adenauer-Ufers in Höhe des Pegelhauses geöffnet und der Liner eingebaut. Für die Sanierung wird der Kanal außer Betrieb genommen. Das Abwasser wird in einem Rohrsystem überpumpt.

Die Baumaßnahme wird Mitte Oktober 2016 begonnen und ist voraussichtlich Ende Januar 2017 abgeschlossen.

Während der Sanierungsarbeiten wird das Konrad-Adenauer-Ufer nicht gesperrt. Der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Stadtentwässerung Koblenz bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 14.10.2016