Kanalerneuerung Lindenallee und Am Asterstein

Die Kanalbauarbeiten in der Lindenallee und der Straße „Am Asterstein“ sind abgeschlossen. Die Wiederherstellung der Fahrbahnen und Gehwege war für dieses Wochenende vorgesehen. Wegen der zurzeit vorherrschenden niedrigen Temperaturen ist ein Einbau der bituminösen Oberfläche nicht möglich. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest. In der Zwischenzeit werden in der Straße „Am Asterstein“ ab Montag, 26. Februar Behelfszufahrten für die Anlieger errichtet.

Die Stadtentwässerung Koblenz bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 23.02.2018