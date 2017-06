Kanalbaumaßnahme Trierer Straße geht weiter

Im Bereich ALDI / DM-Markt und der Einmündung der Rübenacher Straße in die Trierer Straße finden am 16.06.2017 die Umbauarbeiten für die nächste Bau- und Verkehrsphase statt. Die reguläre Zufahrt zum ALDI-Parkplatz ist anschließend bzw. spätestens am Samstag, 17.06.2017, wieder nutzbar. Die aktuelle Bauphase umfasst den Bereich zwischen der Zufahrt ALDI und der Fußgängerunterführung Rohrerhof. Infolge der beengten Verhältnisse im Einmündungsbereich Rübenacher Straße, ist in Fahrtrichtung stadtauswärts eine Weiterfahrt in die Trierer Straße in dieser Bauphase nicht mehr möglich. Der Verkehr –einschl. der betroffenen Buslinien- wird über die Straße „Im Acker“ umgeleitet.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 15.06.2017