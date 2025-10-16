Der 14.10.2025 wurde als der International E-Waste-Day festgelegt. Im Zusammenhang mit diesem Tag findet eine bundesweite Partneraktion mit dem Namen „Jeder Stecker zählt! Deutschland sammelt E-Schrott“ statt. An dieser Partneraktion kann/können sich jede Kommune, der Handel, die Entsorgungswirtschaft und Unternehmen beteiligen.

Dies ist nötig, da in Deutschland immer noch viel zu wenig Elektro­schrott richtig gesammelt wird. Viele Menschen horten alte Geräte in Schub­laden oder Kellern, anstatt sie fach­gerecht zu entsorgen. Auch das ein oder andere kleine E-Gerät landet immer noch in der Rest­müll­tonne oder im gelben Sack, wo es nicht hingehört und schlimmsten­falls Brände aus­lösen kann.

Mit der Aktion „Jeder Stecker zählt“ will PlanE, die vom Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz und nukleare Sicherheit und vom Umweltbundesamt unterstützt werden, die Menschen motivieren, ihre Geräte, die nicht mehr verkauft, verschenkt oder repariert werden können, richtig zu entsorgen und zeigen, dass jeder und jede damit einen aktiven Beitrag zum Umwelt­schutz leisten kann.

Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz informiert die Bürger der Stadt das ganze Jahr über den richtigen Umgang mit alten Elektro-Altgeräten aus Koblenzer Privathaushalten. So werden u.a. über den Abfallratgeber und die Website www.servicebetrieb.koblenz.de Repair-Cafés zur Reparatur von Elektro-Kleingeräten vorgestellt. Außerdem werden auf zahlreichen Unterseiten die Abgabemöglichkeiten für Elektro-Altgeräte in Koblenz aufgezeigt. Neben dem Handel und dem Fachhandel steht den Koblenzer Bürgerinnen und Bürgern hierfür z. B. der Wertstoffhof in der Fritz-Ludwig-Str. 6 zur Verfügung.

Schüler und Schülerinnen der Klassen 5 – 8 erfahren sogar, im Rahmen einer Betriebsbesichtigung beim Kommunalen Servicebetrieb Koblenz, Hans-Böckler-Straße 8, warum es so wichtig ist, Ressourcen zu schonen und Elektro-Altgeräte zu verschenken, zu reparieren oder dem Recycling zuzuführen und was ihr Handy mit dem Rohstoffabbau in der Welt zu tun hat.

Am 13.11.2025 zwischen 09.00 und 11.30 Uhr ist noch ein Besuchs-Termin rund um das Thema Abfall, Elektroschrott-Recycling frei.

Interessierte Lehrer von Koblenzer Schulen (Klassen 5-8) können sich kurzfristig per E-Mail an servicebetrieb@stadt.koblenz.de wenden.

Die Vergabe des Besichtigungstermins erfolgt nach dem Eingangsdatum der E-Mail-Anfrage.

Wer keinen Termin erhält, kann bereits für Januar und Februar 2026 einen Termin vereinbaren. Zu dem steht der Kommunale Servicebetrieb Koblenz den Lehrern der Klassen 5-8, die das Thema selbst im Unterricht behandeln wollen, mit Info-Material zur Seite.

Foto (Stadt Koblenz/Margit Fell-Heimann): Elektroschrott.