Kabelbrand am Backofen ging glimpflich aus

Koblenz (ots) – Koblenzer Rettungskräfte wurden am Sonntagvormittag (9.10.2016) zu einem Küchenbrand in Koblenz Metternich gerufen, der sich glücklicherweise nur als Brand eines Kabels entpuppte.

Um kurz vor 9.00 Uhr erwärmte ein Bewohner mehrere Backwaren im Ofen, verließ währenddessen noch einmal kurz das Haus Anwesen „Am alten Schützenplatz“, um weitere Lebensmittel zu besorgen.

Als er zurückkam, bemerkte er den Qualm in der Wohnung. Augenscheinlich kam es während seiner Abwesenheit zu einem technischen Defekt am Backofen, wodurch ein Kabel in Brand geriet. Die stark verqualmte Wohnung war nach ausgiebigem Lüften wieder bewohnbar. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und auch die Küche erlitt keinen weiteren Schaden.

veröffentlicht am: 10.10.2016