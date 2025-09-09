Er hat gerade seinen Fünfzigsten gefeiert. Jedenfalls behauptet er das – seit zehn Jahren. In Wahrheit liegt die „Lebensmitte“ hinter ihm. Seine Frau hat einen Hometrainer für ihn angeschafft – was er wirklich braucht, ist ein Hörgerät. In seinen Träumen geht es nicht mehr um heiße Liebesnächte, sondern um einen gelungenen Hefezopf. Kurzum: Er ist ein Mann mit H-Kennzeichen und fragt sich, „muss ich noch in die Wanne – oder reicht abstauben?“ Sein nächster Job? Im Museum. Als Ausstellungsstück.

Peter Vollmer setzt seine kabarettistische Lebenserzählung da fort, wo er mit „Frauen verblühen, Männer verduften“ aufgehört hat. Und Sie sind herzlich eingeladen, sich von ihm den Spiegel vorhalten zu lassen. Was immer nämlich auch Sie im Alltag piesackt oder quält – hier werden Sie es wiedererkennen und herzhaft darüber lachen können. Denn der Kabarettist weiß, Komik ist Wahrheit und Schmerz.

Geschichten über die „besten Jahre“? Vielleicht. In jedem Fall aber einer der besten Abende, die Sie erleben können. Versprochen!

Mit dem Live-Programm „Es lockt das Weib, doch bockt der Leib“ gastiert Kabarettist Peter Vollmer am 12. September in Höhr-Grenzhausen (Kultur- & Bürgerzentrum „Zweite Heimat“).

Termin: Freitag, 12. September 2025

Ort: Jugend-, Kultur- & Bürgerzentrum „Zweite Heimat“, Mittelstraße 7, 56203 Höhr-Grenzhausen

Beginn: 20:00 Uhr

Kartenreservierung: Tel. 02624 7257 | www.juz-zweiteheimat.de

Eintrittspreis: AK 20,00 € | VVK 18,00 €