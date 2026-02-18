Der renommierte Nachwuchswettbewerb „Jugend forscht“ macht Station in Neuwied: Am 21. Februar 2026 findet der Regionalwettbewerb Andernach/Neuwied bei der Lohmann GmbH & Co. KG statt, die in diesem Jahr ihr 175-jähriges Bestehen feiert. Junge Forscherinnen und Forscher aus der Region präsentieren dort ihre innovativen Projekte einer Fachjury und der Öffentlichkeit.

Deutschlandweit beteiligen sich in diesem Jahr über 11.000 Kinder und Jugendliche im Alter von bis zu 21 Jahren an „Jugend forscht“, 41 Prozent davon weiblich. Allein aus Rheinland-Pfalz stammen 971 Teilnehmende, die insgesamt 560 Projekte eingereicht haben. Die Arbeiten decken ein breites Spektrum an Themengebieten ab – von Arbeitswelt, Biologie und Chemie über Geo- und Raumwissenschaften bis hin zu Mathematik/Informatik, Physik und Technik.

Vielfalt der Themen: Von Jupitermonden bis Hochwasserschutz

Auch beim Regionalwettbewerb in Neuwied wird die beeindruckende thematische Bandbreite deutlich: Die jungen Talente befassen sich unter anderem mit astronomischen Beobachtungen der Jupitermonde, analysieren innovative Ansätze zum Hochwasserschutz oder erforschen biogene Stoffe in Lebensmitteln sowie deren mögliche Falscherkennung.

Darüber hinaus präsentieren sie zahlreiche weitere Projekte, die eindrucksvoll zeigen, wie breit das Interesse und wie hoch das Niveau der Arbeiten ist – von komplexen naturwissenschaftlichen Fragestellungen bis hin zu kreativen Experimenten mit unmittelbarem Praxisbezug. Besonders bemerkenswert: Bereits Kinder im Grundschulalter wagen sich an eigene Forschungsprojekte und überprüfen ihre Hypothesen mit wissenschaftlicher Sorgfalt.

Lohmann & Jugend forscht: Innovation trifft Nachwuchsforschung

Der Regionalwettbewerb Andernach/Neuwied bietet den Teilnehmenden eine wichtige Plattform, um ihre Ideen vorzustellen, sich auszutauschen und sich für die nächste Wettbewerbsrunde zu qualifizieren. Gastgeber ist Lohmann unter der Patenschaft von COO/CTO Dr. Carsten Herzhoff.

Das Unternehmen steht seit Generationen für Innovationskraft, technologische Kompetenz und nachhaltiges Wachstum. Als Familienunternehmen mit starken Wurzeln in der Region fühlt sich Lohmann dem Standort Neuwied und der Nachwuchsförderung besonders verbunden.

Dr. Carsten Herzhoff unterstreicht: „Mit dem Wettbewerb “Jugend forscht” verbinden sich unsere lange, von Innovation und stetiger Neuerfindung geprägte Geschichte und der Forschungsgeist der heutigen Generation – die vielleicht in einigen Jahren selbst Teil der zukünftigen Lohmann-Geschichte sein wird. Es ist großartig zu sehen, mit welchem Engagement und welcher Professionalität die Jugendlichen an ihre Projekte herangehen. Solche Wettbewerbe sind wichtige Impulsgeber für Innovation und Fortschritt. Für uns als technologiegetriebenes Unternehmen ist die Förderung junger Talente – insbesondere hier in der Region – eine Investition in die Zukunft.“

Die Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen, die Projekte am 21. Februar 2026 von 14.00 bis 16.00 Uhr zu besichtigen und mit den jungen Talenten ins Gespräch zu kommen.