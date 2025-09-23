Verlässliche Bildung, bessere Förderung, mehr Chancen für Kinder und Familien

Koblenz. Der CDU-Nachwuchs in Koblenz, die Junge Union Koblenz, begrüßt die Pläne der CDU Rheinland-Pfalz, Grundschulen im Land mit einer verbindlichen „Grundschul-Garantie“ auszustatten. Ziel ist es, Kindern eine solide Basis in Lesen, Schreiben und Rechnen zu sichern und Familien endlich mehr Verlässlichkeit zu geben.

Kern der CDU-Pläne ist ein verbindlicher Grundschultag von 8 bis 14 Uhr für alle Kinder der Klassen 1 bis 4. In dieser Zeit sollen gezielte Förderung stattfinden, Hausaufgaben erledigt und ein kostenfreies Mittagessen angeboten werden. „So schaffen wir mehr Chancengerechtigkeit für alle Kinder und entlasten gleichzeitig Familien“, erklärt JU-Kreisvorsitzender und CDU-Landtagskandidat Philip Rünz.

Auch der gesellschaftliche Mehrwert sei groß: Nachmittags haben Kinder Zeit für Familie, Sportvereine, Musikschulen oder Jugendfeuerwehren. „Wir stärken so nicht nur die Bildung, sondern auch das Ehrenamt vor Ort – und genau das macht unser Land stark“, so Rünz abschließend.

Foto: Philip Rünz