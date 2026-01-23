Mit Lachen, Bewegung und jeder Menge Teamgeist ist der Nachwuchs der Judo-Bären des SV Urmitz in die neue Saison gestartet. Bei der Saisoneröffnung stand der Spaß eindeutig im Mittelpunkt – und das schon ab der ersten Minute. Statt wie gewohnt auf den Matten zu trainieren, hieß es diesmal: laufen rund um die Matten.

Fünf Teams lieferten sich dabei packende und faire Duelle, die bei Kindern wie Zuschauern für Begeisterung sorgten. Der Ehrgeiz war groß, doch noch größer war die Freude an der gemeinsamen Aktion. Während die Kinder voller Energie unterwegs waren, ließen es sich die Eltern am liebevoll bestückten Büffet gutgehen. Viele selbst mitgebrachte Leckereien sorgten für beste Stimmung und machten den Nachmittag auch kulinarisch zu einem Highlight.

Natürlich ging an diesem Tag niemand leer aus. Denn bei den Judo-Bären gibt es nur Sieger. Als süße Belohnung warteten kleine Bären zum Naschen, über die sich der Nachwuchs besonders freute.

Bevor der gemütliche Teil begann, stand noch ein wichtiger Programmpunkt an: die interne Ranglistenehrung. Dabei wurden die Kinder für ihre im vergangenen Jahr gesammelten Punkte bei Wettkämpfen, Lehrgängen und im Training ausgezeichnet. Diese besondere Würdigung zeigte eindrucksvoll, dass kontinuierlicher Einsatz, sportlicher Ehrgeiz und Teamgeist bei den Judo-Bären gesehen und geschätzt werden – ein zusätzlicher Ansporn für alle, auch in der neuen Saison mit Freude und Motivation dabei zu sein.

So war die Saisoneröffnung ein voller Erfolg und der perfekte Startschuss für eine hoffentlich verletzungsfreie und erfolgreiche neue Saison.

Zu den Fotos: Der Judonachwuchs des SV Urmitz hatte bei der Saisoneröffnung viel Spaß. Fotos: Alexandra Clemens