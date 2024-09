Am 3. Oktober veranstaltet das Jugend- und Bürgerzentrum auf der Karthause den JuBüZ-Kulturtag. Unter dem Motto „Karthause Kreativ“ werden in der Zeit von 10.30 bis 17 Uhr drei verschiedene kreative Workshops für Kinder ab 10 Jahre, Jugendliche und Erwachsene angeboten, deren Abschluss eine kleine Präsentation im Veranstaltungssaal des Jugend- und Bürgerzentrums bildet. Das Workshopangebot beinhaltet zwei gestalterische Kurse mit verschiedenen Materialien und ein Schachangebot. Die Kulturtage im JuBüZ richten sich an alle interessierten Menschen die Lust und Spaß an kreativen Ausdrucksformen haben. Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Anmeldung bis zum 30. September erforderlich. Bei der Anmeldung kann die Wahl des Workshops angegeben werden. Der Teilnahmebeitrag beträgt 5 Euro für Erwachsene. Anmeldung unter 0261 914 06 00 00 oder jubuez@stadt.koblenz.de