JuBüZ- Kulturtag 2017: Kultur-Impulse II

Klänge, Genuss, Ästhetik, Wortkultur, Gestaltung, Geschichten, Tanzkultur, Licht, Entfaltung, Medienkultur, Farben, Bilder, Gesprächskultur, Emotionen, Schatten, Trinkkultur, Improvisation, Raum, Kulinarik, Ausdruck, Kreativität…

…ein Abend in der JuBüZ Lounge.

Am Freitag, 27. Oktober 2017 ab 19:30 Uhr, findet im Rahmen der JuBüZ-Kulturtage die zweite Veranstaltung „Kultur-Impulse“ im Saal des Jugend- und Bürgerzentrums auf der Karthause, Potsdamer Str. 4 statt.

Vielfältige kulturelle Impulse ermöglichen den Besucherinnen und Besuchern ein „Ausprobieren“ und „Selbst gestalten“, in verschiedenen künstlerischen und kreativen Ausdrucksformen, an unterschiedlichen Orten des JuBüZ. Dieses Jahr werden folgende Impuls-Workshops angeboten:

– Showtanz

– Light-Painting

– Kreatives Schreiben

Eine offene und freie Bühne lädt ein, Sich oder Etwas spontan zu präsentieren. Durch den kulturellen Abendraum führt das Team des JuBüZ.

In der JuBüZ-Lounge kann, in gemütlicher Atmosphäre, bei kulinarischem Fingerfood und erfrischenden Getränken, Gesprächskultur erfahren werden.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen Kultur-Impulse selbst zu erfahren und den Abend mitzugestalten. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 20.10.2017