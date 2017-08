JuBüZ Familienfest

Am Samstag, 19.08.2017, findet von 14 bis 18 Uhr das Familienfest des Jugend- und Bürgerzentrums Karthause auf dem Außengelände an der Potsdamer Str. 4 statt.

Familien, Besucherinnen und Besucher des JuBüZ und alle Interessierten sind herzlich eingeladen an diesem Nachmittag am JuBüZ zu verweilen, zu spielen und das bunte Programm zu erleben und mit zu gestalten.

Das abwechslungsreiche Familienangebot umfasst:

„Kistenklettern“ der freiwilligen Feuerwehr Karthause, „Slackline“ des Präventionsteams des Jugendamtes Koblenz, „Die mobile Spielekiste“ des Spielhauses, ein „Kreativangebot“ von Atelier Mobil e.V., eine „Bewegungseinheit“ mit der Gemeindeschwester Plus, sowie einen „Infostand“ des Notmütterdienstes der Familien- und Seniorenhilfe e.V.

Über Essens- und Kuchenspenden würden sich die Organisatoren sehr freuen. Diese können ab 12:00 Uhr vor der Veranstaltung gerne im JuBüZ abgegeben werden.

Für weitere Infos steht das JuBüZ-Team unter der Rufnummer: 0261/91406000 oder per Mail unter info@jubuez.de zur Verfügung

Das JuBüZ-Team freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher des JuBüZ-Familienfest.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 10.08.2017