Gesprächsrunde mit Vertretern des IHK-Regionalbeirats Mayen-Koblenz

Koblenz. Aktuelle Herausforderungen der regionalen Wirtschaft standen im Mittelpunkt eines intensiven Austauschs zwischen dem Wahlkreisabgeordneten Josef Oster (CDU) und dem IHK-Regionalbeirat Mayen-Koblenz in Koblenz. Die Vertreter der heimischen Wirtschaft schilderten eindringlich, wie sehr Bürokratiebelastung, Genehmigungsprozesse, Energiekosten oder auch Fachkräftemangel derzeit die Unternehmen in der Region fordern.

Vor allem der Bürokratie-Irrsinn bremse Betriebe auf vielen Ebenen aus. Investitionen seien mit hohem formalistischem Aufwand verbunden. Auch das Lieferkettengesetz überfordere kleine und mittelständische Unternehmen und lenke Ressourcen von der eigentlichen Arbeit ab.

Die hohen Hürden für ausländische Fachkräfte seien ebenfalls ein großes Problem. Bewerberinnen und Bewerber scheiterten trotz guter Qualifikation und Motivation häufig an komplexen und langwierigen Verfahren. „Der Fachkräftemangel ist vielerorts inzwischen kaum noch aufzufangen“, fassten mehrere Beiratsmitglieder die Lage zusammen.

Ebenfalls brisant stelle sich das Thema Energiesicherheit und -kosten dar. Vor allem im internationalen Wettbewerb sei die deutsche Wirtschaft hier deutlich schlechter aufgestellt.

Josef Oster zeigte großes Verständnis für die Sorgen der Unternehmer: „Unsere Wirtschaft gehört zweifelsfrei zu den priorisierten Themen auf der To-Do-Liste der Politik. Hier müssen wir noch besser werden, die Rahmenbedingungen verbessern und Investitionen fördern. Ich bin dankbar für den offenen Austausch und nehme viele wertvolle Impulse mit, die ich in Berlin an passender Stelle einbringen werde“, betonte Oster. „Der enge Dialog mit den Betrieben vor Ort ist unverzichtbar, um politische Entscheidungen praxisnah zu gestalten.“

Foto: Der Wahlkreisabgeordnete Josef Oster (vorn, 3. von links) tauschte sich mit Vertretern des IHK-Regionalbeirats Mayen-Koblenz aus. Foto: Michaela Cetto