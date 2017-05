„JoHo-Schängel-Stifung“ fördert 14 Koblenzer Projekte mit 7.000 € im Jahr 2017

Die 2017 geförderten vierzehn Projekte im Einzelnen (1) Konzertorchester Koblenz Unterstützung Notenkauf für das Frühjahreskonzert 2017 600,00 €

(2) Krebsgesellschaft Rheinland -Pfalz e.V. Beratungszentrum „Mama/Papa hat Krebs“ 500,00 € (3) Deutscher Alpenverein Sektion Ko blenz Erweiterung/Anbau des Boulderraums in Ehrenbreitstein 500,00 € (4) Förderverein Kinder tagesstätte Schmetterlingsgarten Oberwerth e. V. Anschaffung eines Transportwagens (Bollerwagen) 400,00 € (5) Förderverein Rheinanlagen e. V. Unterstützung des Promenadenkonzerts am 14.05.2017 400,00 €

(6) Kulturfabrik Koblenz GmbH Workshop „Theaterleben für Kinder und Jugendliche“ in den Osterferien 2017 400,00 € (7) Django Reinhardt Music Friends e. V. Unterstützung der Sozialen Musikschule des Vereins 400,00 €

(8) Coblenzer Turngesellschaft 1880 e. V. (CTG)

Projekt „Willkommen bei der CTG“ für Flüchtlinge in Koblenz

400,00 €

(9) Freunde der Bundesgartenschau Koblenz 2011 e.V.

Anschaffung von Sonnensegel für Spielplatz 500,00 €

(10) Barbara-Verein Zuwendung Barbara-Denkmal

1.000,00 €

(11) Universität Koblenz-Landau Projekt „GeKOS“ für Koblenzer Grundschulkinder mit Fluchtgeschichte

600,00 €

(12) Musikinitiative Koblenz Music Live e. V.

400,00 €

(13) Musikverein ‚In Treue fest‘ KoblenzImmendorf e.V.

400,00 €

(14) Seraphisches Liebeswerk Kinder- und Jugendhilfe Arenberg

500,00 €

Gesamt 7.000,00 €

Quelle und Foto: Lucky Luxem

veröffentlicht am: 28.04.2017