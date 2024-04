Digitale Fahrkarte der koveb mit neuer Gültigkeit

25 Prozent Rabatt auf den Einzelfahrschein, bargeldlos im Bus bezahlen und ganz unkompliziert wieder aufladbar – das eTicket der koveb vereint zahlreiche Vorteile in einer handlichen Chipkarte. Damit ist es ideal für Gelegenheitsfahrer in Koblenz.

Aus Sicherheitsgründen muss das digitale Ticket alle fünf Jahre getauscht werden: Am 30.6.2024 verliert das aktuelle rot-weiße Ticket seine Gültigkeit und muss rechtzeitig durch die neue Karte ersetzt werden.

So funktioniert der Tausch:

Der Kartentausch ist ab sofort im Bus-Infozentrum der koveb im Löhr-Center möglich. Kosten entstehen Kundinnen und Kunden dabei nicht. Gegen Vorlage des aktuellen eTickets werden Pfandbetrag und Guthaben auf das neue eTicket übertragen bzw. ausgezahlt. Dieses hat erneut eine Gültigkeit von fünf Jahren.

Alle Funktionen des koveb eTickets auf einen Blick:

· 25 Prozent Rabatt auf den Einzelfahrschein für Erwachsene und Mitfahrerende

· Bargeldlose Zahlung beim Einstieg in den Bussen der koveb

· Das eTicket ist übertragbar und kann z.B. innerhalb der Familie weitergegeben werden

· Das eTicket ist kostenlos, es werden lediglich fünf Euro Pfand hinterlegt

· Das eTicket ist in den Verkaufsstellen der koveb erhältlich und kann dort sowie beim Fahrpersonal in den Bussen der koveb aufgeladen werden (mindestens 5 Euro, aufsteigend in 5-Euro-Schritten)

· Gültig in allen Linien der koveb