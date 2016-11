Jagdausübung im Stadtwald

Am kommenden Samstag, 19. November, wird in der Zeit von 09.00 bis 14.00 Uhr in den Revieren „Lichte Eiche“ und „Augustahöhe“ gejagt. Die Reviere befinden sich links der B 327 von Koblenz Richtung Waldesch.

Spaziergänger oder Jogger sollten den Bereich meiden und sich besser auf der anderen Seite im Bereich Remstecken oder Kondertal bewegen.

Das Betreten der Jagdbereiche ist nicht verboten, die Hauptwege dürfen allerdings nicht verlassen werden und mitgeführte Hunde müssen angeleint sein.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 15.11.2016