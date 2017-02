„Ja, ich bin Okay!“ – vhs Vortrag

„So wird aus dir nie etwas“ ist nur ein Beispiel von vielen, das wir als Glaubenssätze aus unserer Kindheit unbewusst mit in das Erwachsenenleben tragen.

Nahezu unerschütterlich halten wir an diesen unbewussten Glaubenssätzen fest und bleiben gefangen in Mustern, von denen wir nicht wissen, ob es wirklich die für uns besten sind.

Wie können wir negative Glaubenssätze in positive Glaubenssätze umwandeln? Was können wir tun, damit aus einem “ so wird aus dir nie etwas“, ein überzeugtes „ich genüge!“

und „ich darf erfolgreich sein!“ und „ja, ich bin Okay!“ wird? Ralf Jantzen erklärt und zeigt mit seiner Erfahrung als Coach von Schülern und Eltern den Weg aus dem Dilemma.

Termin: Fr. 03.03.17 von 19:00 – 20:30 Uhr

veröffentlicht am: 21.02.2017