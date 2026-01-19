Wirtschaftsförderung gratuliert northbridge‑IT zur Eröffnung

Wenn der Computer streikt oder das WLAN ausfällt, gibt es in der Innenstadt von Neuwied nun eine weitere Anlaufstelle für zuverlässige IT-Unterstützung. Northbridge‑IT, bisher mit Standort in Bad Hönningen, hat sein Angebot mit einem modernen Ladenlokal in der Langendorfer Straße 82b erweitert. Inhaber Benjamin Wildhirt ist damit künftig auch im Zentrum der Deichstadt präsent. Zur Eröffnung gratulierte Alexandra Rünz als städtische Wirtschaftsförderin.

Persönlich, verlässlich und direkt vor Ort: Von der Lösung individueller Computer- und Netzwerkprobleme über zeitgemäße Datensicherung bis hin zur kompetenten IT-Administration berät und unterstützt northbridge-IT aus erster Hand. Der neue Standort ergänzt das regionale Serviceangebot und bietet Unterstützung für Privatpersonen sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Wenn möglich, nimmt Benjamin Wildhirt Reparaturen von PCs und Notebooks direkt vor Ort vor. Auch WLAN- und Netzwerkeinrichtungen, Sicherheits- und Software-Services sowie verständliche digitale Beratung und Schulungen bietet er an – auch für technisch weniger versierte Nutzerinnen und Nutzer.

Wirtschaftsförderin Alexandra Rünz besuchte die Neueröffnung, gratulierte zur Standortentscheidung und überbrachte die besten Wünsche der Stadt Neuwied. „Mit der Neueröffnung von northbridge-IT wird nicht nur ein neues Serviceangebot für Neuwieder geschaffen und der Mittelstand bei Fragen rund um Digitalisierung entlastet, sondern zugleich ein leerstehendes Ladenlokal zu neuen Leben erweckt – das bringt positive Impulse für die Innenstadt“, so Rünz. Die Wiederbelebung von Gewerbeflächen und die Stärkung lokaler Dienstleistungsangebote tragen zur Nahversorgung bei und erhöhen zugleich die Attraktivität der vielfältig genutzten Innenstadt.

Citymanagement und Wirtschaftsförderung stehen Gewerbetreibenden jederzeit als erste Ansprechpartner in der Stadtverwaltung zur Verfügung. Für den Innenstadtbereich ist das Citymanagerin Michaela Ullrich, Tel. 02631 802 254. Wirtschaftsförderin Alexandra Rünz ist zu erreichen unter Tel. 02631 802 358.

Zum Bild: Wirtschaftsförderung Alexandra Rünz (links) übergab einen Präsentkorb mit regionalen Produkten an Inhalber Benjamin Wildhirt. (Foto: Melanie Lange)