Internationale Begegnung – Spanisches Orchester besuchte die Musikschule

Kürzlich erhielt die Musikschule der Stadt Koblenz musikalischen Besuch aus Spanien. Das katalanische Orquestra Simfònica del Conservatori de Sabadell verbachte gemeinsam mit dem Sinfonieorchester der Musikschule ein intensives Probenwochenende.

Schon vom ersten Augenblick an sprang der Funke über, die menschliche und musikalische Verständigung funktionierte sofort auf allen Ebenen. Die Streicher, Bläser und Perkussionisten beider Orchester fanden in den Proben schnell zueinander und auch die sprachliche Kommunikation, überwiegend in Englisch, meisterten die jungen Musiker schon ab dem ersten gemütlichen Zusammensein am Eröffnungsabend mit Bravour.

Vorab hatten die Katalanen bereits per Handy mit den zukünftigen Gasteltern Kontakt aufgenommen und erlebten jetzt durch die Unterkunft in den Koblenzer Familien eine beispielhaft freundliche Aufnahme. Einige externe Gasteltern lernten durch ihre spontane Zusage die städtische Musikschule erstmalig aus nächster Nähe kennen.

Die 50 Musiker aus der Nähe von Barcelona wurden durch Kulturdezernentin Dr. Margit Theis-Scholz im Namen der Stadt empfangen und lernten mit einem touristischen Programm die Altstadt und Festung von Koblenz kennen. Die Begeisterung für die schöne Stadt an Rhein und Mosel mündete in einen spontanen katalanischen Rundtanz am Deutschen Eck vor der Kulisse des Kaiser Wilhelm Denkmals.

Musikalischer Höhepunkt war das gut besuchte Abschlusskonzert im Görreshaus, an dem rund 90 junge Instrumentalisten ein beeindruckendes Klangerlebnis darboten. Ein herzlicher Dank ging an den Service Club Zonta I Koblenz, der durch seine großzügige Unterstützung die musikalische Begegnung überhaupt erst möglich machte.

Wie die stellvertretende Schulleiterin der Musikschule und Orchesterleiterin, Dorothea Buchwald berichtet, freut sich das Sinfonieorchester schon auf das nächste Jahr, an dem ein Gegenbesuch in Sabadell geplant ist.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 17.05.2017