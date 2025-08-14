Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz führt Instandsetzungsarbeiten an einem Teilbauwerk der Balduinbrücke von Montag, 18. August, bis voraussichtlich Freitag, 5. September, durch. Unter anderem muss die Brückenkappe, das ist der Bereich auf dem Geh- und Radweg verlaufen, verankert werden.

Die Bauarbeiten finden unter einseitiger Sperrung der Fahrtrichtung von der Altstadt nach Lützel sowie der Sperrung des Geh- und Radweges statt. Eine Umleitung des motorisierten Verkehrs ist in der Örtlichkeit ausgeschildert. Der Fuß- und Radverkehr wird über den gesperrten Fahrstreifen am Baufeld vorbeigeführt.

Für den Straßen- sowie Radverkehr aus Fahrtrichtung Lützel zur Altstadt bestehen keine Einschränkungen.

Auch der öffentliche Personennahverkehr der koveb ist von der Sperrung betroffen. Die koveb-Linien 2/12, 5/15, 7, N7 und E-Wagen werden wie folgt umgeleitet:

Die Haltestellen „Balduinbrücke“ und „Lützel Bf/Schüllerplatz“ stadtauswärts können in dieser Zeit nicht angefahren werden.

Linien 2/12, N7, E-Wagen in Richtung Neuendorf:

Ab der Haltestelle „Bf Stadtmitte/Löhr-Center“ fahren die Busse über die Europabrücke und Mariahilfstraße zur Haltestelle „Lützel Bf/Schüllerplatz“, dann weiter über die Gartenstraße in den Brenderweg. Ab hier erfolgt die normale Linienführung.

Linien 5/15, 7, N3 und E-Wagen in Richtung Metternich/Lützel:

Diese Linien fahren ab der Haltestelle „Bf Stadtmitte/Löhr-Center“ über die Europabrücke und Mariahilfstraße zur Haltestelle „An der Ringmauer“. Ab hier erfolgt die normale Linienführung.