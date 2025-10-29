Dank des Projektes „Fit im digitalen Leben – DigiNetz der Volkshochschulen“ des Landes Rheinland-Pfalz konnte die VHS Koblenz einen neuen 3D-Drucker anschaffen. Dieser bietet nun die Möglichkeit, in die spannende Welt des 3D-Drucks einzutauchen. In den praxisorientierten Kursen lernen die Teilnehmer, wie sie ihre Ideen und Entwürfe in greifbare Objekte verwandeln – egal, ob als Hobbyist oder als Berufseinsteiger:in neue berufliche Perspektiven suchen.

Kursempfehlungen: 3D-Druck für Beginner (5.0192, 5.0193); 3D Druck für Einsteiger:innen (5.0194). Anmeldung und weitere Infos unter www.vhs-koblenz.de oder telefonisch unter 0261 129 3702, 3732, 3711, 3705.