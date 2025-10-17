Der Wettbewerb um den Innovationspreis Rheinland-Pfalz geht in eine neue Runde. Bereits zum 38. Mal wird der Preis ausgeschrieben. Die Bewerbungsphase für den Innovationspreis 2026 startet am 15. Oktober 2025. Der Sonderpreis wird in diesem Jahr im Bereich „Robotik und Automation“ ausgelobt. Das hat Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt mitgeteilt.

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt lädt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Rheinland-Pfalz ein, sich an der diesjährigen Ausschreibung in den Kategorien „Unternehmen“, „Handwerk“ und dem Sonderpreis der Innovationsagentur mit dem Thema „Robotik und Automation“ zu beteiligen. In dieser Kategorie werden innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ausgezeichnet, die im Bereich des Maschinenbaus oder Spezialmaschinenbaus Roboter oder automatisierte Systeme zur Steuerung und Überwachung von Maschinen oder Prozessen entwickelt haben und diese erfolgreich einsetzen.

Interessenten können sich ab 15. Oktober 2025 online unter www.innovationspreis.rlp.de informieren und bewerben.

Der Innovationspreis Rheinland-Pfalz ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert und wird vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau zusammen mit den Arbeitsgemeinschaften der Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern ausgelobt.

Die Ausschreibung für den Innovationspreis 2026 läuft bis zum 15. November 2025.

Teilnahmeberechtigt sind kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihren Firmensitz/Standort in Rheinland-Pfalz haben und dort innovative Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen entwickeln, fertigen, einsetzen und vermarkten.