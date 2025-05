Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat heute in der Handwerkskammer Trier die Gewinner des Innovationspreises Rheinland-Pfalz 2025 ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigt das Land bereits seit 1988 innovative Unternehmen, die durch kreative Entwicklungen und zukunftsfähige Lösungen den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz stärken. Das Ministerium verleiht den Preis gemeinsam mit den Arbeitsgemeinschaften der Industrie- und Handels- sowie der Handwerkskammern. In diesem Jahr gingen die Auszeichnungen an Unternehmen aus Kaiserslautern, Wittlich und Bruschied.

„Unsere Preisträger zeigen eindrucksvoll, wie aus Ideen konkrete Lösungen werden – mit echtem Mehrwert für Wirtschaft, Menschen und Umwelt“, sagte Ministerin Schmitt. „Innovationen entstehen nicht zufällig. Sie sind Ergebnis von Neugier, Mut und harter Arbeit. Die ausgezeichneten Unternehmen sind Vorbilder und Beleg dafür, dass Rheinland-Pfalz ein Land voller Tüftler, Macher und Visionäre ist.“

„Wir wollen ein Land sein, das Talente fördert, Mut belohnt und Innovationen möglich macht. Dafür setzen wir auf Zusammenarbeit, Vernetzung – und Menschen, die Zukunft gestalten wollen“, so Schmitt.

Preisträger 2025:

Kategorie Unternehmen: Xiton Photonics GmbH (Kaiserslautern): Für einen neuartigen Hochleistungslaser zur präzisen und umweltschonenden Bearbeitung von Silizium – ein Meilenstein für die Halbleiterindustrie.

Kategorie Handwerk: Ronny Stein Innovation (Bruschied): Für nachhaltige Transport- und Sicherungsboxen, die ohne zusätzliche Verpackung auskommen – ein kluger Beitrag zu Ressourcenschonung und effizientem Materialhandling.

Sonderpreis der Wirtschaftsministerin – Innovationen für die Landwirtschaft: Clemens GmbH & Co. KG (Wittlich): Für ein KI-gestütztes Vorschneide-System im Weinbau, dass die Arbeitsgeschwindigkeit deutlich erhöht.

Ministerin Schmitt betonte die Bedeutung einer aktiven Innovationspolitik: „Die großen Transformationsaufgaben – von Digitalisierung über Klimaschutz bis zu nachhaltiger Landwirtschaft – können wir nur mit Innovationen bewältigen. Dafür braucht es nicht nur gute Ideen, sondern auch eine echte Innovationskultur. Genau daran arbeiten wir als Landesregierung.“

Neben gezielter Förderpolitik – etwa durch Programme wie InnoTop – will das Land mit der neuen Innovationsagentur Rheinland-Pfalz die Kräfte noch stärker bündeln. Im Oktober findet dazu erstmals der Zukunftskongress „RLP NEXT“ statt, mit Themen wie KI, Robotik, Kreislaufwirtschaft und Energieeffizienz.