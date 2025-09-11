Nach einer längeren Umbau- und Einrichtungsphase öffnet das Büro des Innenstadtmanagements ab Oktober wieder regelmäßig seine Türen. Damit steht Bürgerinnen und Bürgern wieder ein fester Anlaufpunkt in der Innenstadt zur Verfügung, um Fragen, Ideen und Anregungen zur Entwicklung des neuen Fördergebiets „Lebendige Innenstadt“ einzubringen.

Die neuen Öffnungszeiten sind:

Dienstags von 10:00 bis 12:00 Uhr

Donnerstags von 18:00 bis 19:30 Uhr

Das Innenstadtmanagement begleitet die Maßnahmen des Städtebaufördergebietes „Lebendige Innenstadt“ als bürgernahe und unbürokratische Anlauf- und Kontaktstelle vor Ort. Das Fördergebiet ist Teil des Bund-Länder-Programms „Lebendige Zentren“. Ziel des Fördergebietes ist es, die Innenstadt von Koblenz nachhaltig zu stärken, den öffentlichen Raum attraktiver zu gestalten und gemeinsam mit Handel, Kultur, Vereinen und der Bürgerschaft neue Impulse für eine lebendige Stadtmitte zu setzen.

„Nach der Umbauphase freue ich mich sehr, die Türen des Büros endlich wieder regelmäßig öffnen zu können“, sagt Innenstadtmanagerin Astrid Fries. „Das Büro ist ein Ort des Austauschs. Hier möchte ich mit den Menschen ins Gespräch kommen, ihre Ideen aufnehmen und gemeinsam Wege finden, die Innenstadt von Koblenz noch attraktiver und zukunftsfähiger zu gestalten.“

Auch außerhalb der festen Sprechzeiten können jederzeit individuelle Termine vereinbart werden.