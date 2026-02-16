Früh aufstehen lohnt sich: Am nächsten Veranstaltungstag lädt das Alte Brauhaus Koblenz ab 9:00 Uhr zu einem genussvollen Start in den Morgen ein. Die Gäste erwartet ein reichhaltiges Frühstück mit duftendem Kaffee, frischen Leckereien und einer entspannten Atmosphäre. Ab 10:00 Uhr folgt dann das Highlight des Vormittags – die Talkshow „Der NEXT(E) bitte“ mit NEXT-Moderator Frank Ackermann.

Mit Charme, Neugier und pointierten Fragen führt Ackermann durch spannende Gespräche, die nah am Publikum und mitten aus dem echten Leben sind. Persönliche Einblicke, aktuelle Themen und lebendige Diskussionen sorgen für eine kurzweilige und zugleich informative Veranstaltung.

Im Fokus der kommenden Ausgabestehen zwei besonders relevante Themen:

Brauchtumspflege im Karneval sowie die Sicherheit von Veranstaltungen.

Dazu begrüßt die Talkshow hochkarätige Gäste:

Michael Ebling , Minister des Innern und für Sport in RLP

, Minister des Innern und für Sport in RLP Olav Kullak , Zugmarschall und Geschäftsführer der AKK

, Zugmarschall und Geschäftsführer der AKK Theo Schäfges, Präsident des Klub Kölner Karnevalisten (KKK)

Gemeinsam sprechen sie über die Bedeutung des Karnevals als kulturelles Erbe, organisatorische Herausforderungen und die Verantwortung für sichere Großveranstaltungen.

Die Kombination aus informativem Talk, persönlichem Austausch und einem leckeren Frühstück macht „Der NEXT(E) bitte“ im Alten Brauhaus zu einem besonderen Erlebnis für alle, die Politik, Brauchtum und gesellschaftliche Themen in entspannter Atmosphäre erleben möchten.