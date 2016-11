Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ tagt

(Koblenz) Am Dienstag, 15.11.2016, wird die 33. Sitzung des kriminalpräventiven Rates der Stadt Koblenz um 15:00 Uhr im Polizeipräsidium (Saal 193, Moselring 10/12) stattfinden.

Für die Sitzung sind folgende Themen vorgesehen:

– Situation Koblenz-Neuendorf (nach Vorfall an Halloween)

– Sachstandsbericht zum runden Tisch „Großsiedlung Neuendorf“

– Subjektives Sicherheitsempfinden aus Bürgersicht – Ergebnisse der 4. koordinierten Bürgerbefragung zur Lebensqualität in Koblenz 2015″

– Situation in der Alt- / Innenstadt von Koblenz

– Situation Wohnungseinbruchsdiebstahl / Tageswohnungseinbruch

Die Veranstaltung ist öffentlich, interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 07.11.2016