Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ – Informationsstand im Löhr Center

Am Freitag, 26. September informiert die Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ in Kooperation mit dem kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Koblenz im Zeitraum von 11 bis 17 Uhr im Löhr Center rund um das Thema Kriminalprävention. Der kostenfreie Informations- und Beratungsstand steht allen Interessierten offen.

Die Geschäftsstellenleitung der Initiative, Natalie Bleser, sowie die Seniorensicherheitsberater Anne Plato und Ditmar Watermann beraten gemeinsam mit den städtischen Vollzugsbeamten direkt vor Ort. Besucherinnen und Besucher erhalten wertvolle Tipps und Informationen, wie sie sich im Alltag besser vor Kriminalität schützen können.

„Wir wollen den Menschen direkt und unkompliziert Anregungen geben, wie sie ihre Sicherheit steigern können“, betont Natalie Bleser.

Folgende Schwerpunkte werden am Stand behandelt:

Einbruchsschutz

Taschendiebstahl

Schockanruf

Enkeltrick

Falsche Polizeibeamte

Messenger Betrug

Internetkriminalität

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, Fragen zu stellen und sich individuell beraten zu lassen. Die Experten freuen sich über den intensiven Austausch mit wissbegierigen Bürgerinnen und Bürgern.