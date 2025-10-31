Lahnstein. Immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund finden in Deutschland eine zweite Heimat. Damit einhergehend gewinnen Themen wie Spracherwerb, Jobfindung und gesellschaftliche Vernetzung an Bedeutung, denn sie sind wichtige Bausteine für eine erfolgreiche Integration und Teilhabe.

Um in Deutschland den Durchblick im Steuer- und Sozialrecht zu erleichtern, lädt eine gemeinsame Initiative alle Interessierten am Donnerstag, 06. November 2025 um 18.00 Uhr zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Steuerpflichtige Beschäftigung ein. Ziel der Veranstaltung ist es, komplexe Regelungen verständlich zu erklären und so Transparenz zu schaffen.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem Themen wie die Auswahl der Steuerklasse, das Beantragen von Kindergeld und Kinderzuschlag sowie die Erstellung von Lohnsteuererklärungen in einfacher Sprache.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen dem Jugendkulturzentrum Lahnstein, dem Runden Tisch für Flüchtlinge in Lahnstein sowie der Caritas Migrations- und Schuldnerberatung.

Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten des Jugendkulturzentrum, Wilhelmstraße 59, 56112 Lahnstein statt. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)