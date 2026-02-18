Nachdem der Hochwasserscheitel am Wochenende in Koblenz die Fünfmetermarke nicht überschritten hat, wird ein neuer Scheitelpunkt am frühen Donnerstagmorgen erwartet. Nach den Prognosen bleibt dieser ebenfalls unter fünf Metern. Generell bleibt der Wasserstand von Rhein und Mosel aber hoch. Die Feuerwehr Koblenz beobachtet die Entwicklung und führt weiterhin ihre Hochwasserkontrollfahrten durch.

Für Fußgänger geöffnet wird im Laufe des Tages der Durchgang an der Kirche im Stadtteil Neuendorf. Ebenso wird heute das Parkverbot am Peter-Altmeier-Ufer aufgehoben.

Geschlossen bleiben aufgrund der Langzeitprognose noch die Hochwasserschutztore in Ehrenbreitstein.